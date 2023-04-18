Полузащитник «Реала» Вальверде может быть дисквалифицирован на 12 матчей

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде может быть дисквалифицирован на длительный срок из-за нападения на полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну, сообщает Relevo.

По данным источника, Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте рассмотрела инцидент и передала дело в Комитет по проведению соревнований, который наложит санкции на футболиста.

Сообщается, что Вальверде будет отстранён на срок от 4 до 12 матчей. Если Вальверде признает свою вину, его дисквалифицируют на четыре матча. Решение будет известно в течение полутора месяцев.

В том случае, если будет принято решение применить максимальные санкции, то Вальверде больше не сыграет за «Реал» в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что после матча чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» обыграл «Реал» со счётом 3:2, Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке. Сообщалось, что Баэна во время игры оскорбил Федерико, упомянув его семью.