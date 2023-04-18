Полузащитник «Реала» Вальверде может быть дисквалифицирован на 12 матчей

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде может быть дисквалифицирован на длительный срок из-за нападения на полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну, сообщает Relevo.
По данным источника, Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте рассмотрела инцидент и передала дело в Комитет по проведению соревнований, который наложит санкции на футболиста.
Сообщается, что Вальверде будет отстранён на срок от 4 до 12 матчей. Если Вальверде признает свою вину, его дисквалифицируют на четыре матча. Решение будет известно в течение полутора месяцев.
В том случае, если будет принято решение применить максимальные санкции, то Вальверде больше не сыграет за «Реал» в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что после матча чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» обыграл «Реал» со счётом 3:2, Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке. Сообщалось, что Баэна во время игры оскорбил Федерико, упомянув его семью.
- 18 апреля 2023
-
04:28
-
04:20
-
04:18
-
04:13
-
04:04
-
03:54
-
03:46
-
03:18
-
03:10
-
02:58
-
02:41
-
02:19
-
02:04
-
02:03
-
01:21
-
00:58
-
00:56
-
00:39
-
00:33
-
00:31
-
00:23
-
00:16
-
00:14
-
00:08
- 17 апреля 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:24
-
23:24
-
23:21
-
23:15
-
23:09