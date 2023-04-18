Эдуард Мор: у Владимира Федотова неприкасаемых не существует

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о главном тренере столичного ЦСКА Владимире Федотове.

«Совпадение ли, что после того как Федотов начал выпускать в основе Заболотного и усадил на лавку Карраскаля, ЦСКА одержал пять побед подряд? Едва ли. Самое главное — у Федотова команда управляемая. Требования к футболистам четкие, понятные. Неприкасаемых не существует. Никаких агентских игр, никто не давит на тренера. Он действительно ставит тех, кто сильнее. Если где-то недорабатываешь, проигрываешь конкуренцию, извини, твое место займет другой. Тот же Карраскаль, как и Медина, ещё недавно казались незаменимыми для ЦСКА. Но по каким-то причинам растеряли форму — и отправились в запас. Колумбийца из состава выдавил Обляков. В порядке и Заболотный.

В Екатеринбурге Заболотный провёл хороший матч и заслуженно получил приз лучшего игрока встречи. Вспомните первый гол. Именно Заболотный после длинной передачи из глубины сохранил мяч, скинул его партнеру. Потом рванул в штрафную, дождался навеса Зайнутдинова и, опередив защитника, пробил Помазуна. Да и вообще победа ЦСКА сюрпризом не стала.

Армейцы сейчас на ходу, а вот у «Урала», наоборот, функциональный спад. Неспроста в последних матчах команда отказалась от высокого прессинга. Слишком уж он энергозатратен», – приводит слова Мора «Спорт-Экспресс».