Арбитр Федотов: Камано симулировал в моменте с пенальти в пользу «Локомотива»
Поделиться
Бывший арбитр Игорь Федотов считает, что нападающий «Локомотива» Франсуа Камано симулировал в эпизоде с назначенным пенальти в ворота «Оренбурга» (4:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Следующий эпизод — 11-метровый в ворота «Оренбурга». Я считаю, что Камано симулировал. Он упал и схватился за правую ногу, хотя контакт, если он и был, случился, когда игрок «Локомотива» уже завалился на газон. Камано уже не контролировал мяч, не шёл к нему, а просто исполнял. Следовало остановить игру, показать футболисту «Локомотива» жёлтую карточку и назначить свободный удар. Бобровский в эпизод, опять же, не вмешался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
10:53
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:30
-
10:24
-
10:22
-
10:17
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:47
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:16
-
09:16
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:23
-
08:10
-
07:06
-
06:58
-
06:35
-
05:47
-
05:42
-
04:55
Партнерский контент