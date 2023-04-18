Арбитр Федотов: Камано симулировал в моменте с пенальти в пользу «Локомотива»

Бывший арбитр Игорь Федотов считает, что нападающий «Локомотива» Франсуа Камано симулировал в эпизоде с назначенным пенальти в ворота «Оренбурга» (4:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Следующий эпизод — 11-метровый в ворота «Оренбурга». Я считаю, что Камано симулировал. Он упал и схватился за правую ногу, хотя контакт, если он и был, случился, когда игрок «Локомотива» уже завалился на газон. Камано уже не контролировал мяч, не шёл к нему, а просто исполнял. Следовало остановить игру, показать футболисту «Локомотива» жёлтую карточку и назначить свободный удар. Бобровский в эпизод, опять же, не вмешался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.