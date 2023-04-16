Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Оренбург» — «Локомотив» — 1:4, обзор матча 23-го тура РПЛ, видео, Глушенков, Тикнизян, Камано, Воробьёв, 16 апреля 2023

Удивительная победа «Локомотива» в Оренбурге! Дзюба вывел статистику на нереальный уровень
Михаил Рождественский
«Оренбург» — «Локомотив» — 1:4
Аудио-версия:
Комментарии
Команда Лички атаковала и пропускала.

«Локомотив» после зимней паузы набрал мощный ход, но в прошлом туре оступился в матче с «Зенитом». Поэтому в Оренбург команда Михаила Галактионова ехала с одной целью — за победой. Задачу «Локо» выполнил, но удивительным образом.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Глушенков – 11'   0:2 Тикнизян – 26'   0:3 Глушенков – 30'   1:3 Воробьёв – 45+3'   1:4 Камано – 55'

«Оренбург» известен как максимально домашняя команда, и матч с «Локо» он начал именно в таком стиле. Первый момент создали именно оренбуржцы, но они же в итоге и пропустили. Франсуа Камано повезло с рикошетом от защитника, он прострелил, а Максим Глушенков замкнул.

Следующие минуты запомнились стычкой с участием Дмитрия Баринова, Артёма Дзюбы и южноамериканских футболистов «Оренбурга», но конфликт удалось быстро потушить. А дальше логика в игре умерла окончательно. Хозяева атаковали, а забивали гости, причём создавая минимум моментов. И это при том, что «Локомотив» вовсе не играл надёжно сзади.

Артём Карпукас

Артём Карпукас

Фото: ФК «Локомотив»

Второй гол забил Наир Тикнизян. И ему тоже повезло с рикошетом — после удара с линии штрафной мяч закатился в пустой угол. Тикнизян по привычке побежал к Дзюбе и отпраздновал в его стиле.

На этом страдания «Оренбурга» не закончились. Команда Марцела Лички запорола свои моменты и пропустила третий! И снова «Локо» для гола не понадобилось явного голевого момента: просто Глушенков подошёл к штрафной и уложил мяч в девятку. Дубль и 0:3.

Как только счёт стал разгромным, «Оренбург» ожидаемо оказался в лёгком нокауте и стал гораздо больше позволять у своих ворот, в результате чего у «Локо» пошли настоящие моменты. Но и про атаку хозяева не забыли. Отличные шансы у Дмитрия Воробьёва, однако подвела реализация.

В конце тайма могло показаться, что «Оренбург» кто-то проклял. Команда Лички наконец-то забила, но гол отменили из-за офсайда. Правда, довольно быстро справедливость восторжествовала: Воробьёв положил красотищу со штрафного.

Забив один, «Оренбург» получил надежду на камбэк и понёсся вперёд. Без жертв обойтись не могло, поэтому в обороне хозяев образовалась огромная дыра, которой быстро воспользовался «Локо». Сперва Камано заработал пенальти. Глушенков забил, но Василий Казарцев приказал перебить, а со второй попытки Максим попал в штангу.

Подарком судьбы «Оренбург» не воспользовался и уже через минуту пропустил четвёртый. «Локо» слишком легко и свободно пасовался в штрафной, Дзюба набросил на Камано, и тот с разворота «прошил» Николая Сысуева. Ассистентский хет-трик для Артёма! Теперь у Дзюбы 6+4 по гол+пас в шести матчах РПЛ — нереальный уровень.

Материалы по теме
«Локо» зависим не только от Дзюбы. Матч с «Зенитом» показал важность Пиняева и Глушенкова
«Локо» зависим не только от Дзюбы. Матч с «Зенитом» показал важность Пиняева и Глушенкова

Учитывая счёт, концовка матча превратилась в формальность. «Оренбург» старался давить ради сохранения лица, а «Локо» продолжал ловить соперника на провалах в обороне. Голов мы больше так и не увидели — 1:4.

Если после первой части сезона между «Оренбургом» и «Локомотивом» была пропасть, то теперь команды отделяют всего пять очков. И, учитывая динамику, московский клуб спокойно может финишировать выше.

Материалы по теме
«Факел» «горит» дома, но атмосфера на матче — супер! LIVE
Live
«Факел» «горит» дома, но атмосфера на матче — супер! LIVE
Что смотреть сегодня: 10 спортивных событий воскресенья и бонус — финал Рублёва! Что смотреть сегодня: 10 спортивных событий воскресенья и бонус — финал Рублёва!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023