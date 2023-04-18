«Бавария» начала переговоры с Дэвисом о новом контракте

Мюнхенская «Бавария» начала переговоры с канадским защитником команды Альфонсо Дэвисом о новом контракте. Об этом сообщает инсайдер Мануэль Вет в своём «твиттере».
По информации источника, сам футболист хочет сосредоточиться на игре и завершить текущий сезон. Новый контракт с «Баварией» — приоритет для Дэвиса, однако канадец знает себе цену. Защитник хочет получать зарплату, сопоставимую с окладом полузащитника Кингсли Комана. Решение о продлении контракта Дэвиса с «Баварией» будет принято летом.
Ранее сообщалось, что к Дэвису проявляют интерес мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити». В текущем сезоне защитник провёл 36 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь голевых передач.
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