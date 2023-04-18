«Реал» и «Манчестер Сити» претендуют на трансфер Альфонсо Дэвиса
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис включён в список интересов «Реала» и «Манчестер Сити».
Как сообщает Bayern&Germany, обе команды могут летом сделать «Баварии» предложение по трансферу 22-летнего канадца.
В текущем сезоне Дэвис провёл 36 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн.
Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует продавать Дэвиса. Как и в случае с другими ключевыми молодыми игроками, цель немецкого клуба — продлить контракт с защитником, чтобы избежать риска его потери. Действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2025 года.
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