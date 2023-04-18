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Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Челси» — «Реал» Мадрид: во сколько начало матча, где смотреть 1/4 финала Лиги чемпионов

«Челси» — «Реал» Мадрид: во сколько начало матча, где смотреть 1/4 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 18 апреля, на стадион «Стэмфорд Бридж» в Лондоне пройдёт ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Встретятся местный «Челси» и мадридский «Реал». Cтартовый свисток Даниэле Орсато прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч между командами, который прошёл 12 апреля на «Сантьяго Бернабеу», закончился победой подопечных Карло Анчелотти со счётом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. На 59-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Челси» Бен Чилуэлл.

Между матчами Лиги чемпионов «Реал» сыграл в чемпионате Испании с «Кадисом» (2:0), «Челси» же уступил «Брайтону» (1:2).

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