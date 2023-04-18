Михаил много раз играл за «Шахтёр» в матчах с мадридцами. Нащупает слабые стороны в этот раз, но уже с синими?

У Мудрика будет шанс! Украинец может помочь «Челси» в матче с «Реалом»

18 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» пройдёт ответный матч между «Реалом» и «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридцы ведут со счётом 2:0 и имеют преимущество. Каковы шансы Лэмпарда и его молодёжи? Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям, предлагая ставить на «сливочных» с коэффициентом 2.45. На лондонцев дают 2.75. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

По какому каналу покажут «Челси» — «Реал»

Смотреть трансляцию встречи 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» Мадрид можно на телеканале «Матч!». Начало прямого эфира запланировано на 22:00 мск.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 18 апреля 2023 года

Смогут ли синие переломить ход матча на домашнем стадионе? Или мадридцы выйдут в очередной полуфинал ЛЧ? Пришло время взглянуть на команды поближе.

Начнём с хозяев, «Челси» проиграл в Испании на прошлой неделе, нанеся всего три удара по воротам при 43% владении мячом. После этого поражения синие уступили в субботу «Брайтону» со счётом 1:2, позволив «чайкам» нанести 26 ударов по воротам.

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«Челси» не выиграл ни одного из своих последних шести матчей во всех соревнованиях, зафиксировав два ничейных результата и четыре поражения.

Хотя «аристократы» избежали поражений в восьми из девяти домашних встреч Лиги чемпионов, подопечным Фрэнка Лэмпарда будет трудно сдержать «Реал».

Действительно, «сливочные» выиграли все четыре последних матча Лиги чемпионов. Они чувствуют себя хозяевами в этом турнире. Голы Карима Бензема и Марко Асенсио помогли одержать победу со счётом 2:0 в первой встрече.

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В последнем туре команда Карло Анчелотти победила «Кадис» со счётом 2:0 и выиграла шесть из восьми матчей во всех соревнованиях.

Учитывая 11-очковое отставание от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги, мадридцы будут отчаянно пытаться спасти сезон через победу в Лиге чемпионов.

Левый защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл отстранён от игры, а Калиду Кулибали травмирован. Также под вопросом находится физическая форма Рубена Лофтус-Чика и Кая Хаверца.

Что касается «Реала», то во вторник он, похоже, останется без Ферлана Менди, который продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.

Мы прогнозируем, что «сливочные» наверняка победят, но вряд ли разгромно или всухую, как это было в последней встрече. Лэмпард хитёр и имеет богатый опыт, а состав «Челси» хоть и выглядит несобранным, но всё-таки футболисты не просто так оказались в этом клубе. Поэтому как минимум один гол отыграть хозяева смогут.

Интересно, что в игре с «Брайтоном» Мудрик сделал голевую передачу – вторую в его карьере за «Челси». Ему не впервой сталкиваться со «сливочными». Достаточно вспомнить игры «Шахтёра» на групповом этапе ЛЧ. Однако в первой встрече Лэмпард предпочёл оставить украинца в запасе. Более того он так им и не воспользовался.

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Он может прибавить в этой встрече, а учитывая рвение команды, возможно даже сделает ассист. Предлагаем поставить на тотал больше 0.5 голевой передачи Михаила за коэффициент 6.50. Сделать ставку на матч Лиги чемпионов можно в букмекерской конторе «Фонбет», которая дарит фрибет 2000 рублей всем зарегистрировавшимся.

Ставка: тотал Мудрика больше 0.5 голевой передачи за 6.50.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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