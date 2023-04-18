Колыванов: «Зенит» был и остаётся фаворитом РПЛ — трудно поверить, что их кто-то догонит

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Специалист не верит, что кто-то сможет догнать в турнирной таблице «Зенит».
«Ростов» будет стараться выиграть оставшиеся матчи, пока остаются шансы. «Зенит», имея в своём составе множество прекрасных футболистов, в нужный момент всегда прибавляет. Чемпионский вопрос закрыт на 90 процентов. Я не думаю, что петербуржцы упустят своё преимущество, если только не произойдёт чудо — и они не растеряют отрыв.
Изначально «Зенит» был главным претендентом на чемпионство. Команда Семака была и остаётся фаворитом в нашем чемпионате — трудно поверить, что их кто-то догонит», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 18 апреля 2023
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