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Дьяков: интригу в РПЛ можно будет увидеть, когда в «Зените» начнётся распродажа бразильцев

Дьяков: интригу в РПЛ можно будет увидеть, когда в «Зените» начнётся распродажа бразильцев
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Бывший футболист «Динамо», «Ростова» и ряда других российских команд Виталий Дьяков высказался по поводу интриги в чемпионате России.

«Ничья в матче «Зенит» — «Ростов» никак не поспособствует развитию интриги в борьбе за чемпионство. Петербуржцы не проиграли и не позволили сократить разницу. Мне кажется, через три тура «Зенит» будет официально чемпионом России.

Интригу в РПЛ можно будет увидеть, когда в «Зените» начнётся распродажа бразильцев. Может быть, это случится, когда придут новые игроки, а у петербуржцев будет перестройка. Итоги следующих сезонов РПЛ в большей степени зависят от «Зенита», а не от других команд. Нельзя сказать, что есть какая-то команда на горизонте, которая может составить конкуренцию в борьбе за титул. Возможно, что-то получится, если «Спартак» и ЦСКА начнут искать усиление, но пока «Зенит» на две-три головы сильнее», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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