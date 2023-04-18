Обляков — о матче с «Химками»: показалось, что была самая лёгкая игра ЦСКА в сезоне РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков вспомнил матч с «Химками» (3:0) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о положении подмосковной команды в турнирной таблице.

«Самое сложное положение у «Химок». Когда ЦСКА играл с ними, мне показалось, что это был самый лёгкий матч в чемпионате. Возможно, с приходом Талалаева что-то изменится. Думаю, что «Факел» не вылетит», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

24-летний Обляков в матче с «Химками» отметился результативной передачей на Бактиёра Зайнутдинова. Всего у полузащитника пять голов и пять голевых передач в 21 матче чемпионата России.

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