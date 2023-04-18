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Хавбек ЦСКА Обляков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом»

Хавбек ЦСКА Обляков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом»
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ожидает, что команду ждёт интересный матч с «Локомотивом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся 23 апреля на «ВЭБ Арене».

«В ЦСКА в предвкушении матча с «Локомотивом», будет интересное дерби. Хотим победить», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

ЦСКА в 23 матчах чемпионата России набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от идущего третьим «Спартака» на очко. Команда Владимира Федотова победила в пяти последних матчах РПЛ.

«Локомотив» после прихода Михаила Галактионова на пост главного тренера проиграл в чемпионате России лишь «Зениту». У команды пять побед в шести последних матчах турнира.

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