Хавбек ЦСКА Обляков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом»
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ожидает, что команду ждёт интересный матч с «Локомотивом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся 23 апреля на «ВЭБ Арене».
«В ЦСКА в предвкушении матча с «Локомотивом», будет интересное дерби. Хотим победить», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
ЦСКА в 23 матчах чемпионата России набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от идущего третьим «Спартака» на очко. Команда Владимира Федотова победила в пяти последних матчах РПЛ.
«Локомотив» после прихода Михаила Галактионова на пост главного тренера проиграл в чемпионате России лишь «Зениту». У команды пять побед в шести последних матчах турнира.
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