Владимир Габулов поздравил «Динамо» со столетием

Экс-голкипер «Динамо» Владимир Габулов поздравил свой бывший клуб со столетним юбилеем. Экс-футболист пожелал бело-голубым процветания и возвращения былых времён.
«Хочется поздравить болельщиков «Динамо» и сам клуб с таким выдающимся юбилеем. На протяжении всей своей истории клуб всегда боролся за самые высокие места, и в составе выступали одни из самых талантливых футболистов. У «Динамо» самые преданные и терпеливые болельщики!
Хочется пожелать процветания, самых больших спортивных успехов и переполненных на каждом матче трибун. И, конечно, чемпионства, чтобы «Динамо» как можно скорее ощутило этот вкус победы. Его давно не было, и болельщики ждут. Надеюсь, в ближайшее время удастся достичь этой цели», – сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 18 апреля 2023
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