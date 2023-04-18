«ПСЖ» не будет предлагать новый контракт Рамосу до момента, когда клуб станет чемпионом

Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос хочет провести ещё один сезон в Европе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «ПСЖ» до сих не предложил Рамосу продление контракта и не будет этого делать до того момента, пока команда не гарантирует себе победу в текущем розыгрыше чемпионата Франции. Отмечается, что руководство клуба довольно игрой испанского защитника. Сам Рамос понимает, что ему придётся пойти на снижение заработной платы ради того, чтобы остаться в парижском клубе.

Контракт 37-летнего Рамоса с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Защитник сыграл 38 матчей за парижан во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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