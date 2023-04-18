Андрей Каряка: теоретическая борьба за титул в РПЛ есть, но помешать «Зениту» будет сложно
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, теоретическая борьба за «золото» РПЛ ещё не окончена, но помешать «Зениту» будет сложно.
«Зенит» в игре с «Ростовом» набрал одно очко и сохранил хороший гандикап от соперников. Теоретическая борьба за титул в РПЛ есть, но помешать команде Семака стать чемпионом будет сложно», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков. Замыкает тройку лидеров «Спартак» (45).
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