Семшов: «Ростов» доказал, что «Зенит» не так страшен

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0).
«Когда приезжает «Зенит», соперник включает режим доказать, что он не хуже. «Ростов» вчера показал хорошие качества, неплохо действовал в первом тайме. У «Зенита» было достаточно моментов, но не забываем, что и у «Ростова» были подходы. Игра удалась. «Зенит» сейчас играет с запасом. Команда Карпина оставляет приятные впечатления, тем более играют много молодых футболистов.
Кто был ближе к победе? В таких матчах ближе к победе та команда, которая реализует свои моменты. «Зенит» упустил несколько хороших шансов, но и у «Ростова» был момент у Терентьева в концовке игры. «Ростов» доказал, что не так страшен чёрт, как его малюют.
«Ростов» способен стать вторым по итогам сезона? Все шансы есть. Многое зависит от того, как пройдут матчи с прямыми соперниками. «Ростов» заслуживает быть в тройке. Важна ещё скамейка», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».
- 18 апреля 2023
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