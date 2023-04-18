Газзаев: для нас честь принять участие в ретроматче, посвящённом Сталинградской битве

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о проведении ретроматча между «Динамо» и «Спартаком» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«В Волгограде 1 мая состоится ретроматч, который посвящён 80-летию победы в Сталинградской битве. Это сражение стало переломным моментом во всей Великой Отечественной войне и поспособствовало победе над фашизмом. После завершения Сталинградской битвы «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Сталинград) провели футбольный матч, что стало символом возвращения города к привычной жизни. Прошло 80 лет, на юбилей такой важной даты будет проведён ретроматч. Для нас честь принять участие в таком мероприятии. Каждый из нас с большой ответственностью отнесётся к проведению ретроматча», — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».

В составе хозяев сыграют легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора». За гостей сыграют ветераны «Спартака».