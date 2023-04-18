«Ньюкасл» будет бороться за трансфер Усмана Дембеле, если попадёт в Лигу чемпионов

«Ньюкасл Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с вингером «Барселоны» Усманом Дембеле.

Английский клуб намерен серьёзно укрепить состав в случае попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Дембеле рассматривается в качестве главного варианта усиления атакующей группы. Во время недавнего визита в Англию футболист уже наладил предварительный контакт с представителями «Ньюкасла», сообщает 90min.

Действующий контракт 25-летнего Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает в 2024 году. Учитывая травматичность игрока, в каталонском клубе не против расстаться с футболистом в случае получения выгодного предложения. Сам игрок также открыт к переходу в другой клуб, если не дождётся от «Барселоны» предложения о продлении контракта.