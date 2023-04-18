«Реал» во второй раз обыграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Завершился ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» принимал мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. На 58-й минуте Родриго открыл счёт после передачи Винисиуса, а на 80-й — оформил дубль после паса Федерико Вальверде.

Первый матч команд также завершился победой «Реала» со счётом 2:0. В той игре голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио.

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Соперник «сливочных» станет известен после того, как завершится матч «Бавария» — «Манчестер Сити». В первом матче «горожане» одержали победу со счётом 3:0. Ответная игра пройдёт завтра, 19 апреля.