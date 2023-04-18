Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» — «Реал» 0:2, результат ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов 18 апреля 2023 года

«Реал» во второй раз обыграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» принимал мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. На 58-й минуте Родриго открыл счёт после передачи Винисиуса, а на 80-й — оформил дубль после паса Федерико Вальверде.

Первый матч команд также завершился победой «Реала» со счётом 2:0. В той игре голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио.

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Соперник «сливочных» станет известен после того, как завершится матч «Бавария» — «Манчестер Сити». В первом матче «горожане» одержали победу со счётом 3:0. Ответная игра пройдёт завтра, 19 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 58'   0:2 Родриго – 80'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023