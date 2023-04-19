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Аргентинский игрок «Крыльев Советов» Гарре объяснил, почему хочет получить паспорт России

Аргентинский игрок «Крыльев Советов» Гарре объяснил, почему хочет получить паспорт России
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Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о возможном получении гражданства Российской Федерации.

«Для меня нет проблемы в получении паспорта РФ. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Вполне возможно, что я проведу в России много лет. Так что российский паспорт мог бы стать хорошим подспорьем», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Бенхамин Гарре пополнил «Крылья Советов» в январе 2023 года. Его предыдущим клубом был аргентинский «Уракан». Футболисту 22 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Гарре провёл шесть матчей. Также на счету полузащитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок пока не отметился.

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