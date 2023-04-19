Легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард может возглавить греческий «Олимпиакос».
Агенты предложили клубу услуги 42-летнего тренера, и теперь его кандидатура рассматривается в качестве одной из основных наряду с бывшим тренером «Милана», «Наполи» и «Валенсии» Дженнаро Гаттузо. Отмечается, что у владельца «Олимпиакоса» и Джеррарда хорошие отношения, что может сыграть роль при назначении. В настоящий момент клуб планирует начать переговоры с кандидатами, сообщает The Sun.
Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла», которую он покинул в октябре 2022 года.
«Олимпиакос» занимает третье место в таблице чемпионата Греции текущего сезона. Команда набрала 63 очка в 30 встречах и отстаёт от лидирующих в таблице АЕКа и «Панатинаикоса» на шесть очков.
- 19 апреля 2023
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