Терентьев — о чемпионской интриге в РПЛ: надежда умирает последней

Защитник «Ростова» Денис Терентьев после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) заявил, что чемпионская интрига сохраняется.

«В конце матча мог решить исход? Да. Был очень хороший момент — бил головой в противоход, но, к сожалению, не забил. После удара уже видел мяч в сетке? Он, как мне показалось, очень долго летел. Как в замедленной съёмке. Увы, в сетку мяч в итоге не попал.

Забить «Зениту» было бы приятно вдвойне? Конечно. На «Зенит» был особый настрой, учитывая тот факт, что ребята идут на первом месте. Нужно было к ним приближаться.

Хорошо, что есть такая интрига — можно её так назвать. И, совершенно точно, это был матч тура. Все ждали хорошей игры. Моменты в итоге были. Но в итоге боевая ничья 0:0. Интрига в чемпионате сохранилась? Надежда умирает последней», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

После 23 туров «Зенит» лидирует в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 55 очков. «Ростов» располагается на второй строчке, отставая от лидера на девять очков.