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Объявлены даты отборочных турниров детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

Объявлены даты отборочных турниров детского футбольного фестиваля «Чемпионата»
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Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» в 2023 году пройдёт уже в пятый раз подряд и впервые – в четырёх возрастных категориях: для футболистов 2012, 2013, 2014 и 2015 годов рождения. Отборочные турниры пройдут по всей стране, а финалы состоятся в конце сентября в Подмосковье.

Утверждённые отборочные турниры:

Екатеринбург

  • 26.04–28.04.2023, футболисты 2012 г.р.
  • 17.05–19.05.2023, футболисты 2014 г.р.
  • 24.05–26.05.2023, футболисты 2015 г.р.
  • 31.05–02.06.2023, футболисты 2013 г.р.

Самара

  • 29.04–29.06.2023, футболисты 2014 г.р.

Тольятти

  • 19.05–21.05.2023, футболисты 2012 г.р.

Краснодар

  • 27.05–29.05.2023, футболисты 2015 г.р.

Санкт-Петербург

  • 31.05–02.06.2023, футболисты 2015 г.р.

Нижний Новгород

  • 01.06–04.06.2023, футболисты 2014 г.р.
  • 08.06–11.06.2023, футболисты 2015 г.р.
  • 06.06–18.06.2023, футболисты 2012 г.р.
  • 01.09–03.09.2023, футболисты 2013 г.р.

Казань

  • 02.06–04.06.2023, футболисты 2014 г.р.
  • 09.06–11.06.2023, футболисты 2015 г.р.
  • 09.06–11.06.2023, футболисты 2012 г.р.

Брянск

  • 10.06–11.06.2023, футболисты 2014 г.р.
  • 10.06–11.06.2023, футболисты 2015 г.р.

Бердск

  • 08.07–09.07.2023, футболисты 2015 г.р.
  • 14.07–16.07.2023, футболисты 2014 г.р.

Список турниров будет пополняться. Анонсы новых городов и дат будут добавляться по тегу фестиваля на «Чемпионате».

Принять участие в отборочных турнирах может любая команда. Для получения более подробной информации и регистрации команды можно обратиться к организаторам:

  • +7 993 223-15-92, Леонтьев Роман;
  • +7 916 381-71-73, +7 919 773-34-38, Шахраманян Артём.

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

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