Объявлены даты отборочных турниров детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» в 2023 году пройдёт уже в пятый раз подряд и впервые – в четырёх возрастных категориях: для футболистов 2012, 2013, 2014 и 2015 годов рождения. Отборочные турниры пройдут по всей стране, а финалы состоятся в конце сентября в Подмосковье.
Утверждённые отборочные турниры:
Екатеринбург
- 26.04–28.04.2023, футболисты 2012 г.р.
- 17.05–19.05.2023, футболисты 2014 г.р.
- 24.05–26.05.2023, футболисты 2015 г.р.
- 31.05–02.06.2023, футболисты 2013 г.р.
Самара
- 29.04–29.06.2023, футболисты 2014 г.р.
Тольятти
- 19.05–21.05.2023, футболисты 2012 г.р.
Краснодар
- 27.05–29.05.2023, футболисты 2015 г.р.
Санкт-Петербург
- 31.05–02.06.2023, футболисты 2015 г.р.
Нижний Новгород
- 01.06–04.06.2023, футболисты 2014 г.р.
- 08.06–11.06.2023, футболисты 2015 г.р.
- 06.06–18.06.2023, футболисты 2012 г.р.
- 01.09–03.09.2023, футболисты 2013 г.р.
Казань
- 02.06–04.06.2023, футболисты 2014 г.р.
- 09.06–11.06.2023, футболисты 2015 г.р.
- 09.06–11.06.2023, футболисты 2012 г.р.
Брянск
- 10.06–11.06.2023, футболисты 2014 г.р.
- 10.06–11.06.2023, футболисты 2015 г.р.
Бердск
- 08.07–09.07.2023, футболисты 2015 г.р.
- 14.07–16.07.2023, футболисты 2014 г.р.
Список турниров будет пополняться. Анонсы новых городов и дат будут добавляться по тегу фестиваля на «Чемпионате».
Принять участие в отборочных турнирах может любая команда. Для получения более подробной информации и регистрации команды можно обратиться к организаторам:
- +7 993 223-15-92, Леонтьев Роман;
- +7 916 381-71-73, +7 919 773-34-38, Шахраманян Артём.
Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».
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