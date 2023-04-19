Объявлены даты отборочных турниров детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» в 2023 году пройдёт уже в пятый раз подряд и впервые – в четырёх возрастных категориях: для футболистов 2012, 2013, 2014 и 2015 годов рождения. Отборочные турниры пройдут по всей стране, а финалы состоятся в конце сентября в Подмосковье.

Утверждённые отборочные турниры:

Екатеринбург

26.04–28.04.2023, футболисты 2012 г.р.

17.05–19.05.2023, футболисты 2014 г.р.

24.05–26.05.2023, футболисты 2015 г.р.

31.05–02.06.2023, футболисты 2013 г.р.

Самара

29.04–29.06.2023, футболисты 2014 г.р.

Тольятти

19.05–21.05.2023, футболисты 2012 г.р.

Краснодар

27.05–29.05.2023, футболисты 2015 г.р.

Санкт-Петербург

31.05–02.06.2023, футболисты 2015 г.р.

Нижний Новгород

01.06–04.06.2023, футболисты 2014 г.р.

08.06–11.06.2023, футболисты 2015 г.р.

06.06–18.06.2023, футболисты 2012 г.р.

01.09–03.09.2023, футболисты 2013 г.р.

Казань

02.06–04.06.2023, футболисты 2014 г.р.

09.06–11.06.2023, футболисты 2015 г.р.

09.06–11.06.2023, футболисты 2012 г.р.

Брянск

10.06–11.06.2023, футболисты 2014 г.р.

10.06–11.06.2023, футболисты 2015 г.р.

Бердск

08.07–09.07.2023, футболисты 2015 г.р.

14.07–16.07.2023, футболисты 2014 г.р.

Список турниров будет пополняться. Анонсы новых городов и дат будут добавляться по тегу фестиваля на «Чемпионате».

Принять участие в отборочных турнирах может любая команда. Для получения более подробной информации и регистрации команды можно обратиться к организаторам:

+7 993 223-15-92, Леонтьев Роман;

+7 916 381-71-73, +7 919 773-34-38, Шахраманян Артём.

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».