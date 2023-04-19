КДК оштрафовал и дисквалифицировал наставника тамбовского «Спартака» Рыжикова на два матча
Поделиться
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча главного тренера тамбовского «Спартака» Сергея Рыжикова за вмешательство в ход матча Второй лиги со «СКА-Хабаровск-2» (3:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«Главный тренер «Спартака» Тамбов Рыжиков был удалён за то, что мешал ввести мяч в игру. Затем вернулся и снова спровоцировал конфронтацию на поле. За вмешательство в ход матча Рыжиков дисквалифицирован на два матча и 20 тысяч рублей. Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, сейчас Сергею Рыжикову 42 года, он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году.
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
17:25
-
17:21
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:40
-
15:40
-
15:40
-
15:39
-
15:35
-
15:25
-
15:22
-
15:21
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:40
-
14:36
-
14:28
Партнерский контент