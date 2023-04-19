КДК оштрафовал и дисквалифицировал наставника тамбовского «Спартака» Рыжикова на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча главного тренера тамбовского «Спартака» Сергея Рыжикова за вмешательство в ход матча Второй лиги со «СКА-Хабаровск-2» (3:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Главный тренер «Спартака» Тамбов Рыжиков был удалён за то, что мешал ввести мяч в игру. Затем вернулся и снова спровоцировал конфронтацию на поле. За вмешательство в ход матча Рыжиков дисквалифицирован на два матча и 20 тысяч рублей. Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сейчас Сергею Рыжикову 42 года, он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году.