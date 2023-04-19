Главный тренер «Торпедо» Клотет дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета за оскорбление арбитра во время игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Клотет был удалён. Президент «Торпедо» присутствовал на заседании. Мы рассмотрели видеоматериалы, а также рапорт судей — они прояснили, что был оскорбительный жест и поведение. «Торпедо» отправило заявление на отмену красной карточки.

ЭСК постановил, что судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в удовлетворении заявления. КДК принял решение дисквалифицировать Клотета на два матча с учётом автоматической дисквалификации и оштрафовать на 200 тысяч рублей. КДК рассматривал и жест, и слова в совокупности. Клотет отрицал и говорил, что работал во многих чемпионатах и там в таком контексте слово «клоун» не произносится. И хотел подбодрить свою команду, чтобы они не держали руки в карманах. «Торпедо» может подать апелляцию по штрафу», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.