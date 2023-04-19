«Акрон» обыграл четвёртую московскую команду подряд в Кубке России

Завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.

Таким образом, тольяттинский клуб обыграл четвёртую московскую команду подряд в Кубке России. До сегодняшней игры «Акрон» был сильнее столичных «Торпедо» (2:0), «Локомотива» (1:1, 7:6 по пенальти) и «Динамо» (0:0, 4:1 по пенальти).

В сегодняшнем матче футболисты «Акрона» ещё до перерыва обеспечили себе комфортный результат: голы Понсе и Салтыкова зафиксировали на табло промежуточный итог – 2:0.

Во втором тайме спартаковцы отыграли один мяч усилиями Тавареша, однако сравнять счёт не сумели. Как итог – победа «Акрона» (2:1).