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«Акрон» — «Спартак» — 2:1, видео, голы Понсе, Салтыкова, Тавареша, обзор матча, 19 апреля 2023 года, Кубок России

«Спартак» вылетел из Кубка России от команды Первой лиги. «Акрон» — чудо этого сезона!
Анатолий Романов
«Спартак» вылетел из Кубка России
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Команда Евгения Калешина продолжает удивлять в кубковом турнире.

«Спартак» вылетел из Кубка России! Действующий обладатель трофея сенсационно проиграл команде Первой лиги.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
19 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Понсе – 41'   2:0 Салтыков – 45+1'   2:1 Тавареш – 78'

«Спартак» сыграл с «Акроном» без восьми футболистов основной обоймы. Селихов, Литвинов, Соболев и Николсон были дисквалифицированы, а Хлусевич, Умяров, Мозес и Промес – в списке травмированных. Вдобавок опять не попал в стартовый состав после повреждения капитан Джикия.

Команда Абаскаля тяжёло начала матч в Жигулёвске, теряла мяч на своей половине поля под давлением соперника. Гостям нужно было время, чтобы адаптироваться к атмосфере на крохотном стадиончике (вмещает всего 3000 зрителей), к искусственному газону, к менее широкому, пожалуй, полю, чем привыкли спартаковцы. Атакующее трио Бальде – Игнатов – Зиньковский скучало без мяча, а «Акрон» создал два супермомента на исходе четверти часа после стандартов. Сперва фаворита из РПЛ простил Макаров, который свободно бил головой из убойной позиции – его прозевал, кажется, Тавареш. Ещё через минуту Максименко ошибся при ловле мяча, очевидно, из-за слепившего глаза солнца. Команду спас Дуарте, выбивший мяч с линии ворот.

Потом игроки «Спартака» более-менее адаптировались, гости смогли прижать хозяев к их штрафной. Интересно, что красно-белые сделали акцент на атаки через центр, полуфланги. Пытались выдёргивать опорников и центрбеков с их позиций, врываться в зоны. В середине тайма команда Абаскаля нанесла первый удар в створ… с пенальти. Роскошный подарок москвичам преподнёс центрхав Чудин: обрезал неточной передачей, после чего ещё и ударил Зобнина по ноге в своей штрафной. Однако Бальде плохо исполнил 11-метровый – проиграл дуэль голкиперу Волкову. Второй матч подряд сенегалец не забивает пенальти. Зобнин же, напомним, забил «Торпедо», но, видимо, в этот раз подумал, что заработавшему 11-метровый нельзя подходить к «точке».

Последние 10 минут перед перерывом «Спартак» тоже провалил. Понсе должен был забивать или отдавать голевую передачу Килину на пустые ворота ещё в контратаке три в два, рождённой после углового красно-белых у ворот «Акрона», но ужасно сыграл в завершении. А вот на 41-й минуте венесуэлец идеально пробил головой. В этом эпизоде команда Евгения Калешина забрала подбор в центре, а Чернов напрасно оставил свою позицию для подстраховки – в результате Денисов остался один против двоих оппонентов.

Второй гол «Акрона» выглядел очень просто – подача, скидка на дальнюю штангу к углу вратарской и удар головой. Но какое же взаимопонимание и взаимодействие между игроками Калешина! Каждый спартаковец проиграл свой эпизод в обороне, а решающий – Денисов.

Если замена Денисова в перерыве легко объяснима слабой игрой правого защитника, то уход с поля Зобнина стал сюрпризом. Судя по всему, и он получил повреждение. Абаскаль продолжает пробовать на позиции опорника Маслова, который, как и в дерби с «Торпедо», вышел в центр поля. Но перестановки и 15-минутная пауза на беседу с футболистами не помогли Абаскалю поменять игру. «Спартак» упёрся в стену и мучился в позиционных атаках, а форвард красно-белых Бальде был совсем не тем, каким мы его видели в последних матчах.

«Спартаку» в отсутствие Соболева не хватало высоких игроков в штрафной – тем удивительнее, что испанский тренер убрал с поля ещё и Мартинса. Хотя было понятно: в концовке москвичам останется надеяться только на навал. Недоставало красно-белым и смелых обыгрышей, на которые, например, решался шустрый вингер «Акрона» Салтыков. Как же круто он разобрался с Дуарте в контратаке, когда вылетел один на один с Максименко! Если бы у Салтыкова ещё и удар был топовый, он бы обязательно реализовал этот свой шанс или другие после перерыва.

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Впрочем, у «Спартака» всё же отыскался тот, кто готов был брать игру на себя и решать эпизоды. Зиньковский наконец-то стал уходить во фланги и всё чаще притягивать к себе мяч. Именно с его кросса классным ударом в касание забил Тавареш. Так «Спартак» вернул к жизни угасавшую интригу.

Игроки «Акрона», конечно, сильно подсели в концовке. В Первой лиге с соперниками такого класса команда Калешина всё-таки не встречается, да и желание сохранить результат заставляло хозяев садиться глубоко к собственной штрафной. Но «Акрон» удержал счёт 2:1 и одержал заслуженную победу, превзойдя «Спартак» и по голам, и по ударам (14:12, в створ – 8:6).

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