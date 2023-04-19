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Эммерсон не согласен с решением назначить пенальти в ворота «Урала» в конце матча с ЦСКА

Защитник «Урала» Эммерсон выразил несогласие с решением арбитра назначить пенальти в ворота «Урала» в конце матча кубкового матча с ЦСКА (1:1).

«Момент с пенальти? Лично я говорю, что это не пенальти. Судейский корпус разберётся — это уже их компетенция, а не моя», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между ЦСКА и «Уралом» закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви.

Под занавес матча, на 87-й минуте, судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Урала» за фол Эммерсона на форварде ЦСКА Антоне Заболотном.

Полузащитник армейцев Хесус Медина с пенальти сравнял счёт, который до финального свистка остался неизменным.