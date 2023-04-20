Сперцян — об «Акроне»: «Краснодару» осталось лишь два шага до мечты, будем идти к ней

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о предстоящем матче первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном», заявив, что краснодарцы не обращают внимания на соперника и идут к своей мечте.

«Когда узнали, что «Акрон» будет нашим следующим соперником? Перед матчем мы ещё не знали, как они сыграли, потому что готовились к выходу на поле. Узнали после финального свистка. Нам нельзя допускать те ошибки, которые были в игре против «Ростова» и сейчас. Думаю, такое число ошибок было в последний раз, не может столько продолжаться.

Не страшно ли играть с «Акроном», учитывая, что они прошли несколько московских команд? Они играли дома, это было их преимущество. Мы будем очень серьёзно настраиваться на этого соперника. Нам остаётся всего два шага до нашей мечты, мы будем идти к ней. Нам без разницы, кто наш соперник», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».