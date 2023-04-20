Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов прокомментировал слухи о своём возможном уходе из «Краснодара»

Матвей Сафонов прокомментировал слухи о своём возможном уходе из «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о слухах о своём возможном уходе из краснодарской команды, заявив, что о чём-то можно будет говорить только ближе к открытию летнего трансферного окна.

«Думаю, любой вариант возможен в теории. Вопрос в том, устраивает ли клуб, устраивает ли меня. Просто сейчас я совсем не разговариваю о трансферах, мне никаких инсайдов не говорят. Я просто выхожу и играю. Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну. Если что-то будет, тогда расскажу об этом.

Приходило ли в клуб хоть раз предложение по моему переходу? Однозначно ответить не могу. Мне сказали, что нет», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Краснодар» рассмотрит возможность отдать Сафонова в аренду европейскому клубу.

Материалы по теме
Невероятная драма в Краснодаре! «Крылья» чудом спаслись, но не забили ни одного пенальти
Невероятная драма в Краснодаре! «Крылья» чудом спаслись, но не забили ни одного пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023