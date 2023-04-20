Матвей Сафонов прокомментировал слухи о своём возможном уходе из «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о слухах о своём возможном уходе из краснодарской команды, заявив, что о чём-то можно будет говорить только ближе к открытию летнего трансферного окна.

«Думаю, любой вариант возможен в теории. Вопрос в том, устраивает ли клуб, устраивает ли меня. Просто сейчас я совсем не разговариваю о трансферах, мне никаких инсайдов не говорят. Я просто выхожу и играю. Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну. Если что-то будет, тогда расскажу об этом.

Приходило ли в клуб хоть раз предложение по моему переходу? Однозначно ответить не могу. Мне сказали, что нет», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Краснодар» рассмотрит возможность отдать Сафонова в аренду европейскому клубу.