«У них те же слабости, что и раньше». Венгер выразил обеспокоенность тратами «Челси»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил обеспокоенность большими тратами «Челси» на трансферном рынке, заявив, что потраченные «аристократами» деньги не закрыли их слабостей.

«Я беспокоюсь за «Челси». Если вы неправильно распоряжаетесь £ 500 млн (€ 565 млн), то у них возникнут проблемы. Они плохо инвестировали. У них те же слабости, что и раньше. Они не забивают достаточно голов. Они много владеют мячом, но им это ничего не даёт», — приводит слова Венгера beIN Sports.

После 31 сыгранного матча «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 39 набранными очками. Синие вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале мадридскому «Реалу».

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