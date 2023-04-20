Представителям Мудрика по решению Боули позволили войти в раздевалку перед игрой «Челси»

Владелец «Челси» Тодд Боули разрешил впустить представителей украинского вингера клуба Михаила Мудрика в раздевалку команды в день, когда игрок был представлен на «Стэмфорд Бридж», сообщает Daily Mail.
Отмечается, что футболисты лондонцев были шокированы данным решением руководства. Визит представителей Мудрика состоялся до начала матча с «Кристал Пэлас», когда футболисты готовились к нему. Отмечается, что целью визита было познакомить украинского вингера с одноклубниками.
Мудрик дебютировал в английской Премьер-лиге в матче с «Ливерпулем» на «Энфилде». Всего в АПЛ украинский вингер провёл 10 матчей, отметившись двумя голевыми передачами. «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков после 31 матча.
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