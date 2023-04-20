Гаджиев — о введении нового формата РПЛ: это поможет повысить интерес к турниру
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александра Алаева. Ранее Алаев допустил введение в турнире нового формата с появлением плей-офф или делением команд на группы в третьем круге.
«Сейчас нет Европы, и игр сопоставимого уровня тоже нет. Поэтому введение новых правил соревнования поможет росту интереса. В этом случае команды-лидеры смогут провести между собой ещё две-три игры, как в Кубке Стэнли. Конечно, по семь матчей в футболе сыграть не получится, но две-три игры дополнительно между условным «Зенитом» и ближайшими конкурентами — вполне. Считаю, это будет хорошо и правильно. Интерес повысится», — приводит слова Гаджиева Metaratings.
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