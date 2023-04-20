«Спортинг» — «Ювентус»: гости открыли счёт на девятой минуте
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Сегодня, 20 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встречаются «Спортинг» и «Ювентус». Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Игра началась в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1-й тайм
1 : 1
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Рабьо – 9' 1:1 Эдвардс – 20'
На девятой минуте матча с передачи Алекса Сандро отличился французский хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо.
В первом четвертьфинальном матче «Ювентус» дома обыграл соперника со счётом 1:0. Голом в составе туринского клуба отметился центральный защитник Федерико Гатти.
В 1/8 финала «Ювентус» дважды обыграл немецкий «Фрайбург» (1:0, 2:0). Лиссабонский «Спортинг» был сильнее «Арсенала» (3:3 по сумме двух встреч, 5:3 по пенальти).
Комментарии
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