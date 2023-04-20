«Барселона» заинтересована в подписании Марсело Брозовича этим летом

Руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании полузащитника «Интера» Марсело Брозовича этим летом, сообщает Football Espana.

По информации источника, хорватский полузащитник был связан с переходом в каталонский клуб ещё в январе, но сделка так и не состоялась.

30-летний Брозович перешёл в «Интер» из загребского «Динамо» в январе 2015 года. В текущем сезоне хорватский полузащитник отметился двумя голами в 27 матчах во всех турнирах.

Контракт хавбека с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось о желании «Барселоны» усилить центр поля немецким полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом.