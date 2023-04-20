«Барселона» заинтересована в подписании Марсело Брозовича этим летом
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Руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании полузащитника «Интера» Марсело Брозовича этим летом, сообщает Football Espana.
По информации источника, хорватский полузащитник был связан с переходом в каталонский клуб ещё в январе, но сделка так и не состоялась.
30-летний Брозович перешёл в «Интер» из загребского «Динамо» в январе 2015 года. В текущем сезоне хорватский полузащитник отметился двумя голами в 27 матчах во всех турнирах.
Контракт хавбека с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
Ранее сообщалось о желании «Барселоны» усилить центр поля немецким полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом.
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