В «Аль-Наср» выступили с заявлением по поводу скандала вокруг Криштиану Роналду

В «Аль-Наср» высказались по поводу скандала вокруг нападающего клуба Криштиану Роналду. Напомним, после матча с «Аль-Хилялем» (0:2) португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» со стороны фанатов соперника.

«Роналду получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком «Аль-Хиляла», началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация. Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать, что хотят», — приводит заявление клуба Squawka.

Ранее адвокат Нуф бин после этого инцидента заявил, что подал иск в прокуратуру Саудовской Аравии на Роналду из-за непристойного поведения.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 2 результативные передачи.