В «Аль-Наср» выступили с заявлением по поводу скандала вокруг Криштиану Роналду

В «Аль-Наср» высказались по поводу скандала вокруг нападающего клуба Криштиану Роналду. Напомним, после матча с «Аль-Хилялем» (0:2) португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» со стороны фанатов соперника.
«Роналду получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком «Аль-Хиляла», началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация. Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать, что хотят», — приводит заявление клуба Squawka.
Ранее адвокат Нуф бин после этого инцидента заявил, что подал иск в прокуратуру Саудовской Аравии на Роналду из-за непристойного поведения.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 2 результативные передачи.
- 21 апреля 2023
-
03:59
-
03:58
-
03:56
-
03:31
-
03:03
-
02:53
-
02:50
-
02:44
-
02:21
-
01:57
-
01:51
-
01:37
-
01:16
-
00:51
-
00:43
-
00:42
-
00:42
-
00:37
-
00:36
-
00:15
-
00:02
- 20 апреля 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:21
-
23:14
-
23:08
-
22:50
-
22:42
-
22:42
-
22:33
-
22:27
-
22:23