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Саудовский юрист подал иск на Роналду за непристойный жест. Форварда могут депортировать

Саудовский юрист подал иск на Роналду за непристойный жест. Форварда могут депортировать
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Адвокат Нуф бин Ахмед сообщил в соцсетях, что подал иск в прокуратуру Саудовской Аравии на нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, которого обвиняют в непристойном поведении.

После матча с «Аль-Хилялем» (0:2) 38-летний португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» со стороны фанатов соперника.

«Это считается преступлением публичного бесчестия, и оно может повлечь за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем», — отметил адвокат, специализирующийся в области международного права.

Как сообщает ESPN, поведение Роналду обсуждалось в телепередаче «Action ya Dawri», выходящей в Саудовской Аравии. Ведущий программы Мохамед аль-Анзи связался с людьми в «Аль-Насре», которые заявили ему, что португалец сделал этот жест, так как «во время матча получил удар по гениталиям».

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