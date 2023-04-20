Саудовский юрист подал иск на Роналду за непристойный жест. Форварда могут депортировать

Адвокат Нуф бин Ахмед сообщил в соцсетях, что подал иск в прокуратуру Саудовской Аравии на нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, которого обвиняют в непристойном поведении.
После матча с «Аль-Хилялем» (0:2) 38-летний португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» со стороны фанатов соперника.
«Это считается преступлением публичного бесчестия, и оно может повлечь за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем», — отметил адвокат, специализирующийся в области международного права.
Как сообщает ESPN, поведение Роналду обсуждалось в телепередаче «Action ya Dawri», выходящей в Саудовской Аравии. Ведущий программы Мохамед аль-Анзи связался с людьми в «Аль-Насре», которые заявили ему, что португалец сделал этот жест, так как «во время матча получил удар по гениталиям».
Роналду после поражения пнул бутылку под крики «Месси!»
- 20 апреля 2023
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