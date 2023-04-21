В ОАЭ сообщили о матчах с командой России U18 и о возможных переговорах с главной сборной

Пресс-служба Федерации футбола Объединённых Арабских Эмиратов сообщила о договорённости с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеских матчей между юношескими сборными ОАЭ и России U18. Кроме этого, возможны переговоры об организации товарищеского матча главных национальных команд.

«Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет. Встречи между командами пройдут в рамках турнира в Дубае с 28 по 31 мая.

Возможно, после мая между федерациями будут вестись переговоры об организации товарищеских встреч между главными сборными России и ОАЭ», — приводит слова представителя пресс-службы Федерации футбола ОАЭ Sport24.

Ранее РФС принял решение не участвовать в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии из-за организационных сложностей.