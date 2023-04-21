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Рангник — о Нкунку в «Челси»: от этого болит сердце. Выдающийся игрок в такой команде

Рангник — о Нкунку в «Челси»: от этого болит сердце. Выдающийся игрок в такой команде
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Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник сожалеет, что полузащитник команды Кристофер Нкунку заключил предварительное соглашение с «Челси». Эта информация не была подтверждена официально, но была растиражирована множеством авторитетных СМИ.

«Я слегка принял участие в переходе Кристофера в «Лейпциг». Для меня Нкунку сейчас — один из лучших атакующих полузащитников, который, на мой взгляд, слишком рано решил перейти в «Челси». Вы можете себе представить, что такой выдающийся игрок приходит в клуб, который находится в том состоянии, в котором сейчас находится «Челси»? Лично у меня от этого решения болит сердце. Если бы я был его советником или отцом, я бы сейчас очень волновался», — приводит слова Рангника ZDF.

25-летний Нкунку забил 17 голов и отдал пять результативных передач в 28 матчах нынешнего сезона.

«Челси» за текущую кампанию сменил трёх тренеров, до конца сезона командой будет руководить Фрэнк Лэмпард. В четвертьфинале Лиги чемпионов синие вылетели от мадридского «Реала» (0:2; 0:2), а в английской Премьер-лиге идут на 11-м месте после 31-го тура.

Кто может покинуть «Челси». Видеоролик:

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