«Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в назначении Компани на пост главного тренера

Главный тренер английского «Бёрнли» Венсан Компани может возглавить «Челси» или «Тоттенхэм», сообщает The Times.

По информации источника, 37-летний бельгийский специалист, выведший в своём первом же сезоне во главе «Бёрнли» клуб в английскую Премьер-лигу, попал в шорт-лист претендентов на пост главного тренера «Челси», который сейчас возглавляет Фрэнк Лэмпард. Также в Компани заинтересован другой лондонский клуб, «Тоттенхэм», который ищет нового главного тренера после увольнения Антонио Конте.

Контракт Компани с «Бёрнли» рассчитан до лета 2025 года. Ранее бельгиец работал в «Андерлехте». В качестве игрока Компани выступал за «Манчестер Сити».

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Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии: