Сенников: даже если «Зенит» растеряет очки, никто из конкурентов не выиграет все матчи

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение о турнирной ситуации в верхней части таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Ещё осенью было ясно насчёт чемпионства как по игре, так и по всем показателям, что лучше команды сейчас нет. Соревноваться с «Зенитом» просто тяжело.

Было очевидно, что «Спартак» будет терять очки. Все команды, которые в погоне за «Зенитом» могут терять очки — это предсказывалось. Даже если «Зенит» сейчас растеряет девять очков, из преследователей никто не выиграет оставшиеся игры. Тут говорить не о чем — сейчас идёт борьба за второе место», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав в 23 матчах 55 очков. На втором месте расположился «Ростов» (46), «Спартак» – третий (45).