Сенников: даже если «Зенит» растеряет очки, никто из конкурентов не выиграет все матчи

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение о турнирной ситуации в верхней части таблицы Российской Премьер-Лиги.
«Ещё осенью было ясно насчёт чемпионства как по игре, так и по всем показателям, что лучше команды сейчас нет. Соревноваться с «Зенитом» просто тяжело.
Было очевидно, что «Спартак» будет терять очки. Все команды, которые в погоне за «Зенитом» могут терять очки — это предсказывалось. Даже если «Зенит» сейчас растеряет девять очков, из преследователей никто не выиграет оставшиеся игры. Тут говорить не о чем — сейчас идёт борьба за второе место», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав в 23 матчах 55 очков. На втором месте расположился «Ростов» (46), «Спартак» – третий (45).
- 21 апреля 2023
-
21:05
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
20:07
-
19:59
-
19:55
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:20
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:53
-
18:41
-
18:40
-
18:17
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
17:50
-
17:48
-
17:46
-
17:42
-
17:38
-
17:30
-
17:23
-
17:15
-
16:54
-
16:40
-
16:35