Томас Тухель: грустно, что в Париже чемпионство воспринимали как должное

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель сравнил отношение к чемпионскому титулу в Германии и Франции. Немецкий специалист, два года руководивший «ПСЖ», посетовал на то, что в Париже триумфы в Лиге 1 не ценят по достоинству.

«Грустно, что в Париже чемпионский титул воспринимается как должное. Такого быть не должно (…) В Париже одного только чемпионства всегда было недостаточно. А золото между тем можно завоевать только благодаря упорной ежедневной работе», — цитирует Тухеля RMC.

Напомним, под руководством Тухеля «ПСЖ» дважды становился чемпионом Франции. В 2020 году парижане выиграли все четыре внутренних трофея (чемпионат, Кубок, Кубок Лиги, Суперкубок), а также вышли в финал Лиги чемпионов, где минимально уступили «Баварии» (0:1).