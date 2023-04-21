Томас Тухель: грустно, что в Париже чемпионство воспринимали как должное
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель сравнил отношение к чемпионскому титулу в Германии и Франции. Немецкий специалист, два года руководивший «ПСЖ», посетовал на то, что в Париже триумфы в Лиге 1 не ценят по достоинству.
«Грустно, что в Париже чемпионский титул воспринимается как должное. Такого быть не должно (…) В Париже одного только чемпионства всегда было недостаточно. А золото между тем можно завоевать только благодаря упорной ежедневной работе», — цитирует Тухеля RMC.
Напомним, под руководством Тухеля «ПСЖ» дважды становился чемпионом Франции. В 2020 году парижане выиграли все четыре внутренних трофея (чемпионат, Кубок, Кубок Лиги, Суперкубок), а также вышли в финал Лиги чемпионов, где минимально уступили «Баварии» (0:1).
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