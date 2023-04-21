Тухель не пустил Боули в раздевалку «Челси» за несколько дней до увольнения
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Бывший главный тренер Томас Тухель не пустил владельца клуба Тодда Боули в раздевалку команды в перерыве матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1). Об этом сообщил talkSPORT.
Отмечается, что Боули хотел устроить группе своих гостей, в том числе детям, экскурсию. Когда американский миллиардер уже добрался до двери раздевалки, ему сообщили, что это неподходящее время.
Томас Тухель покинул пост главного тренера английского клуба 7 сентября. Сейчас Тухель возглавляет мюнхенскую «Баварию». В «Челси» главным тренером является британский специалист Фрэнк Лэмпард.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 очков после 31 матча.
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