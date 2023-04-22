Роберто Фирмино достиг соглашения о переходе в «Барселону»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино достиг соглашения о переходе в «Барселону» этим летом свободным агентом, сообщает MailSport.

31-летний Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Бразильский нападающий сыграл за красных 352 матча, в которых забил 107 голов и сделал 78 результативных передач. Вместе с «Ливерпулем» Фирмино стал чемпионом Англии (2020) и победителем Лиги чемпионов (2019), выиграв с мерсисайдцами в общей сложности семь трофеев. Соглашение бразильца с английским клубом истекает летом.

В текущем сезоне Фирмино сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

«Ливерпуль» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков в 30 играх.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: