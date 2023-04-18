«Ливерпуль» победил впервые за полтора месяца. Но разгром «Лидса» начался со спорного гола

«Ливерпуль» ярко провёл матч 31-го тура АПЛ. Топ-клуб шесть раз огорчил «Лидс» и прервал серию без побед в чемпионате Англии. Но первый гол гостей вызывает вопросы.

«Ливерпуль» подошёл к игре с неприятной серией из четырёх встреч без побед (две ничьих, два поражения). Из-за таких неудачных результатов команда Юргена Клоппа оказалась на восьмой строчке в таблице. Перед матчем «Ливерпуль» отставал от шестого еврокубкового места (там сейчас располагается «Астон Вилла») на шесть очков. Правда, у команды из Бирмингема было на два матча больше. Нужно сказать, что при определённом раскладе можно попасть в еврокубки и с седьмого места.

«Лидс», в свою очередь, располагался на 16-й строчке. Команду ждёт непростая борьба за выживание, ведь перед матчем она опережала 18-ю команду лиги всего на два очка. В конце февраля «Лидс» возглавил бывший тренер «Рубина» Хави Грасия. Под его руководством команда одержала три победы в семи матчах АПЛ, а до прихода испанца за весь сезон их было четыре.

На стартовом отрезке бросилось в глаза подавляющее территориальное преимущество «Ливерпуля». По итогам 10 минут гости владели мячом в три раза чаще соперника — 75% против 25%. Любопытно, что при этом «Лидс» нанёс два удара, а команда Клоппа ни разу не пробила по воротам хозяев. До 35-й минуты игра проходила по одному сценарию: «Ливерпуль» владел мячом, но не игровым преимуществом.

Первый же удар в створ от гостей оказался результативным. Хуниор Фирпо подарил мяч Тренту Александер-Арнольду, а тот разогнал контратаку. Завершилось всё тем, что Коди Гакпо с пары метров переправил мяч в пустые ворота после прострела Мохамеда Салаха. Это пятый гол (и первый — с 5 марта) для нидерландца, который пополнил состав «Ливерпуля» в зимнее окно. Важнее другое — мяч в начале контратаки гостей попал в локоть Тренту, однако судьи не поменяли первоначальное решение.

Через четыре минуты «Ливерпуль» снова наказал соперника за ошибку. Гости накрыли Уэстона Маккенни, провели стремительную атаку, которую эффектно завершил Салах. Египтянин получил передачу от Диогу Жоты и вторым касанием пальнул в ближний верхний угол. Возможно, вратарь «Лидса» Иллан Меслье мог сыграть в этом эпизоде чуть лучше, но всё же стоит отметить исполнение Салаха.

Мохамед Салах забил два мяча в ворота «Лидса» Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

На первых минутах второго тайма защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате отметился «привозом». Француз замешкался, отпустил от себя мяч, чем мгновенно воспользовался Луис Синистерра. Нападающий «Лидса» выскочил один на один с Алисоном и спокойно перебросил вратаря. Такое бодрое начало тайма от хозяев намекало на интригу, но «Ливерпулю» потребовалось всего лишь пять минут, чтобы забить третий мяч.

Кёртис Джонс вырезал классную передачу на Жоту, а тот красивым обводящим ударом оформил свой первый гол в сезоне. Более того, португалец не забивал больше года, а именно с 10 апреля 2022-го. Спустя 12 минут «Ливерпуль» сделал счёт неприличным. Жота отметился классным отбором на своей половине, гости разогнали контратаку, которую ударом в дальний угол завершил Салах.

«Ливерпуль» на этом не остановился. Не забивавший больше года Жота оформил дубль — нанёс точный удар примерно с линии штрафной площади. Мяч рикошетом от штанги влетел в сетку ворот Меслье. В концовке встречи Клопп выпустил нападающего Луиса Диаса, который из-за травмы колена не играл с октября 2022 года. А окончательный счёт установил Дарвин Нуньес, спокойно реализовавший выход один на один.

Диогу Жота забил впервые за год Фото: Andrew Powell/ Getty Images

Таким образом, «Ливерпуль» одержал первую победу в АПЛ за полтора месяца и приблизился к «Астон Вилле» на расстояние трёх очков. Правда, отставание от зоны Лиги чемпионов по-прежнему приличное. За восемь туров до финиша команда Клоппа проигрывает «Ньюкаслу», который занимает четвёртое место, девять очков.