Каррагер: если «Арсенал» проиграет «Манчестер Сити», борьба за титул будет окончена

Бывший игрок «Ливерпуля», ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер оценил шансы лондонского «Арсенала» в борьбе за титул чемпиона английской Премьер-лиги после ничьей в матче 32-го тура с «Саутгемптоном» (3:3).

«Я не совсем уверен, имеет ли эта ничья такое большое значение для «Арсенала». Вероятно, им нужно отправиться в гости к «Ман Сити» и набрать три очка, если они хотят продолжить борьбу и выиграть чемпионат.

Судьба титула всё ещё в руках «Арсенала», и мы постоянно об этом говорим, и это просто показывает, насколько они были впереди. Они потеряли шесть очков в последних трёх играх, но всё ещё имеют шансы. У них действительно было значительное преимущество, но теперь им предстоит совершить нечто чудесное до конца сезона, если они хотят выиграть чемпионат.

Но мы видели раньше, как после поражения от «Манчестер Сити» на домашнем стадионе они выиграли следующие семь игр. У них впереди шесть матчей, и им придётся сделать что-то особенное до конца сезона, чтобы выиграть.

То, как прошла игра с «Саутгемптоном», было именно тем, чего «Арсенал» не хотел. Были ошибки, это было эмоционально, и борьба была от начала до конца. Большинство людей ожидали лёгкой победы от «Арсенала» в матче с командой из нижней части таблицы.

Конечно, «Арсенал» поедет в Манчестер с мыслями о победе и они попытаются выиграть игру, но я не думаю, что «Арсенал» должен рисковать. Если результат этой игры будет находиться на волоске за 20 минут до конца, они не должны делать глупости, думая, что они должны победить во что бы то ни стало.

Они хотят выиграть игру, но главное для них — не проиграть. Если они проиграют, всё кончено. Ничья — это не конец света», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Арсенал» набрал 75 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять очков, но у подопечных Хосепа Гвардиолы две игры в запасе. Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится 26 апреля, начало — в 22:00 мск.