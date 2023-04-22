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Карвальо: Березуцкие — классные парни, научили меня плохому русскому языку

Карвальо: Березуцкие — классные парни, научили меня плохому русскому языку
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о взаимоотношениях с экс-защитниками армейцев братьями-близнецами Василием и Алексеем Березуцкими. Бразилец заявил, что именно они научили его «плохому» русскому языку, когда тот только приехал в Россию.

«Березуцкие? Классные парни. Иногда могли выпить. А на футбольном поле они вместе с Игнашевичем были лучшими защитниками и в ЦСКА, и в российском чемпионате. Если брать русских футболистов, то ими в команде восхищались больше всего.

Юмор Березуцких? Чтобы прям подкалывали меня, такого не было. Но, когда я только приехал в ЦСКА, братья мне провели курс русского языка. Плохого русского языка, если вы понимаете, о чём я», — приводит слова Карвальо Sport24.

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