Карвальо: в ЦСКА тренер-усач хотел, чтобы я весил 80 килограммов, я не садился на диету

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, какой у него был максимальный вес за время игры за армейский клуб, а также признался, что никогда не платил штрафы за лишние килограммы.

«Мой максимальный вес в ЦСКА? Около 84 килограммов. Тренер-усач хотел, чтобы было 80–81. Садился ли я на диету? Нет, никогда!

Взвешивание обычно происходило с утра до матчей. Я был уверен: вес у меня точно больше, чем требуется. Стоял тогда на весах не только с рюкзаком, но и в куртке! А какая разница: и так знал, что меня, скорее всего, отправят домой. Штрафы? Я не платил!» — приводит слова Карвальо Sport24.

«Тренером-усачом» Карвальо, вероятно, называет Валерия Газзаева, под руководством которого играл в ЦСКА.