«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур 22 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК Ливерпуль Ливерпуль Не начался Ноттингем Форест Ноттингем Кто победит в основное время? П1 X П2

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ноттингем Форест» дома обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победу хозяевам принёс нигерийский нападающий Тайво Авонийи.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 30 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке, заработав 27 очков после 31 игры. Лидирует «Арсенал» (75).