Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
Комментарии

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
22 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ноттингем Форест» дома обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победу хозяевам принёс нигерийский нападающий Тайво Авонийи.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 30 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке, заработав 27 очков после 31 игры. Лидирует «Арсенал» (75).

Материалы по теме
«Арсенал» круто перевернул игру с аутсайдером. Но шансы на чемпионство стремительно тают
«Арсенал» круто перевернул игру с аутсайдером. Но шансы на чемпионство стремительно тают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023