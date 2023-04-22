«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ

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В матче 32-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Гакпо, Жота.

«Ноттингем Форест»: Навас, Фелипе, Ньякат, Маккенна, Уильямс, Фройлер, Данило, Лоди, Мангала, Гиббс-Уайт, Авонийи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ноттингем Форест» дома обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победу хозяевам принёс нигерийский нападающий Тайво Авонийи.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 30 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке, заработав 27 очков после 31 игры. Лидирует «Арсенал» (75).